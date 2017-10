Ramona GABOR, stea pe Walk of Fame?

Luni, 20 Octombrie 2014

Ramona Gabor are prietene cu o imaginație foarte bogată. Recent, una dintre acestea, s-a fotografiat pe celebrul bulevard de la Hollywood, Walk of Fame, chiar în dreptul stelutei ce are numele de Gabor.Și nu, Ramona Gabor nu are încă nicio stea pe celebrul bulevard și nici sora ei, Monica. Cea care are stea este actrita americana de origine maghiara Zsa Zsa Gabor care a primit-o în urmă cu aproape 20 de ani, în anul 1955, scrie libertatea.ro.