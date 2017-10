Ramona Gabor era roşie în genunchi după întâlnirea cu bulgarul

Ramona Gabor era roșie în genunchi după întâlnirea cu bulgarul

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Faptul ca si-a inselat iubitul, pe Gabi Badalau, nu este suficient pentru distrugerea Ramonei Gabor. Dupa publicarea pozelor care au cam zguduit presa mondena, detalii incendiare ies acum la suprafata cu referire la aventura Ramonei si cine a tradat-o pe aceasta."Dupa ce a fost plecata cu bulgarul, s-a intors l-a noi si ne-a spus "O, ce bine saruta!". Noi ne-am uitat una la alta si am spus: "Ce rosie e in genunchi!". Asta e tot, intelege fiecare ce vrea", a spus Cristina Pana, una dintre "prietenele" cu care Ramona Gabor a mers la Monte Carlo.Mai mult de atat, cea care a oferit pozele lui Luis Lazarus spre publicare a fost chiar Mihaela Moise, zisa Meme, o alta "prietena" cu care Ramona s-a distrat pe yacht.In schimbul pozelor, Meme a primit de la Luis Lazarus o bijuterie cu diamante in valoare de 3.000 de euro. "O consider o tradatoare! Am crescut un sarpe la san. Pentru ca i s-a pus in vedere, de sefi, sa-si dea demisia de la Antena 1, ea a dat fotografiile in emisiune, fara sigla Zeus TV", a declarat Lazarus.