Ramona Gabor, adevărul despre relaţia sa cu iranianul

Ramona Gabor, adevărul despre relația sa cu iranianul

Ştire online publicată Marţi, 09 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Despărțirea Ramonei Gabor de iubitul iranian a dat naștere multor bârfe care spun că relația nu ar fi fost una bazată pe sentimente reale. Rănită de bârfe, sora Monicăi Gabor s-a hotărât să facă lumină și să-și spună povestea."... Relația mea a fost una reală, plină de dragoste si momente frumoase iar sursa ta, probabil o comenteaza din frustrarea ca, niciodata nu a fost tratata ca o doamna.[...] Aș putea oricând veni cu declarații de la prietenii care mi-au fost alături din momentul în care l-am cunoscut pe Ahmad, cum l-am cunoscut și cât de sinceră a fost această relație dar dupa cum am spus, nu are rost. Nu am facut nimic care să îl mânie în primul rând pe bunul Dumnezeu. În rest, totul e o mare minciună care din păcate, își atinge scopul și anume, acela de a ma răni", a scris Ramona Gabor pe o rețea de socializare, scrie spynews.ro.