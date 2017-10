Ramona Bădescu a ajuns la spital cu ligamentele încrucişate

Ramona Bădescu a ajuns la spital cu ligamentele încrucișate

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

In timpul unei vizite la Bucuresti, conform showbiz.ro, Ramona Badescu a mers la Spitalului Clinic "Nicolae Malaxa" pentru un control de rutina si a descoperit ca are ligamentele incrucisate, fiind suspecta de ruptura de menisc. In urma diagnosticului destul de grav, vedetei i s-a prescris un tratament, i s-a recomandat repaus total si pauza de sport. Ramona e obisnuita sa frecventeze sala de fitness de trei ori pe saptamana, insa de acum va trebui sa fie mai precauta pana i se vor rezolva problemele medicale.