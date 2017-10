Raluka, la un pas să-şi piardă vocea

Raluka, la un pas să-și piardă vocea

Ştire online publicată Joi, 09 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru un artist, vocea este instrumentul cu ajutorul căruia își câștigă existența. Raluka a trecut prin momente extrem de grele tocmai din cauza vocii. Vedeta, care a avut o relație cu luptătorul MMA Cristi Mitrea, a mărturisit că risca să își piardă glasul.„Am observat la un moment dat, ducându-mă la control, că există un chist foarte-foarte mare pe una dintre corzile vocale. Eu simțeam de foarte mult timp că nu mai pot să cânt. Oboseam foarte repede, nu mai ajungeam la nicio notă înaltă. Registrul înalt nu-l mai atingeam aproape deloc. Acesta este cel mai frustrant lucru pentru un artist.E singurul lucru pe care știu să îl fac. Ajungeam în studio și nu mai puteam să cânt nicio piesă. Și asta s-a întâmplat cam vreo patru ani la rând. Eu am stat cu problema asta foarte mult timp, că am zis că sigur se rezolvă cumva, fac pauză vocală puțin mai mult. N-am vorbit timp de două săptămâni, dar tot nu am reușit să scap de problemă. Nu era ceva care să se retragă.Am decis, împreună cu doamna doctor, că trebuie să mă operez. Am aflat după cam cât de grea este operația asta. N-am vrut să știu înainte, pentru că nu am vrut să-mi fie foarte frică. Acum trei săptămâni, m-am operat. Nu am mai cântat de atunci. După operație, timp de două săptămâni nu am vorbit. În schimb, după a patra zi de operație, am început să lucrez la voce, cu vocalize foarte simple.Am stat mai mult singură, pentru că îmi era foarte greu să nu vorbesc. A trebuit să fac asta, dar am reușit să trec cu bine peste trea-ba asta. Am în-ceput și să cânt, maximum două piese pe zi. Se ia totul gradat. Deocamdată nu cânt perfect, dar sunt mai mult decât pozitivă. Mi-am revenit foarte bine”, a declarat Raluka, citată de libertatea.ro.