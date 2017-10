Raluka, fericită în dragoste

Raluka a scos pe piață cel mai nou single „Surrender My Love” care este o piesă de dragoste tristă, însă a mărturisit că în realitate nu a fost trădată de bărbați.„Am avut norocul să nu fiu trădată în dragoste, dar mi-a plăcut această piesă pe care a scris-o Mister Z și am zis să o facem cunoscută și să devină hit, așa cum se întâmplă de două săptămâni încoace”, a spus artista în legătură cu single-ul „Surrender My Love””.Videoclipul piesei a fost filmat sub regia lui Anthony Icuagu. Acesta a imaginat o producție eclectică ce intercalează în ritm alert cadre de dans și frânturi dintr-o poveste de dragoste cu aromă dramatică. Raluka, mai senzuală și feminină ca niciodată, renunță la lumea sa strălucitoare și plină de tentații și alege calea iubirii. Urmărind drumul arătat de nuferi albi, ea își găsește jumătatea, întruchipând modelul cuplului ideal alături de un model care seamănă izbitor de mult cu... Brad Pitt.Coregrafia demnă de un acrobat profesionist a necesitat săptămâni întregi de antrenamente, iar costumele fresh și moderne au fost lucrate manual până la cel mai mic detaliu.