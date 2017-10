Raluca Moianu şi-a trimis fiica de şase ani singură în tabără!

Raluca Moianu și-a trimis fiica de șase ani singură în tabără!

Ştire online publicată Joi, 04 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Moderatoarea TV Raluca Moianu își crește fiica, în vârstă de șase ani, pentru a deveni o persoană independentă.„De curând, am fost în concediu în Spania. Am ajuns pe Costa Dorada la plajă, în plimbare la Barcelona, la Tarragona și la Reus (orașul în care s-a născut Antonio Gaudi). Aici există unul dintre cele mai moderne muzee din țară. Fiica mea a fost de-a dreptul încântată”, povesteș-te Raluca Moianu pentru Showbiz.ro.„Toată vacanța a fost o odihnă activă. Mie nu-mi place să zac la soare. Soarele nu îți dă altceva decât pistrui și riduri, ca să nu mai vorbim de lucruri mai grave”, crede prezentatoarea de la TVR1. Acum însă s-a întors acasă, să-și trimită fiica la mare împreună cu bunica. „Mara a fost de asemenea singură în tabără, la Gura Humorului, să viziteze mănăstirile. Eu încurajez mămicile să-și trimită copiii în tabere de la vârste fragede, pentru că astfel devin responsabili și, cu siguranță, mai independenți”, crede Raluca Moianu. „În plus, e o modalitate de a-și contura personalitatea”. Așa că micuța Mara se pregătește de alte aventuri de una singură, dacă tot a fost până la șase ani deja în două tabere (la doar cinci anișori a fost pentru prima oară plecată fără părinți într-o tabără de călărie).