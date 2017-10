Raluca Moianu ar vrea un copil, dar nu are curaj să-l facă

Raluca Moianu are o fetiță frumoasă și și-ar dori un frățior sau o surioară pentru ea, însă nu are curaj să-l facă. Realizatoarea emisiunii „Găsește-mi familia”, de la Kanal D, a fost impresionată de familiile prin care a trecut și consideră că trăim „vremuri tulburi”.„Mi-aș mai dori un copil, dar nu cred că mai am curajul să-l fac în astfel de vremuri tulburi”, a declarat Raluca Moianu pentru Ring.Cât despre sărbători și modul în care le va petrece, Raluca spune că de Crăciun stă cu familia în România, iar de Revelion merge în Germania.„Când eram copil îi ceream Moșului o jucărie, acum îmi doresc un sac plin cu sănătate pentru mine și cei apropiați. Și dacă Moșul are în sac o pereche frumoasă de pantofi, nu o voi refuza. De Crăciun mergem la părinții mei, iar de revelion vom fi în Germania, la schi. Vom petrece până la miezul nopții, apoi, conform obiceiului locului, vom merge toți la culcare”, a mai adăugat prezentatoarea TV.