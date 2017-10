Răduleasca s-a despărţit de Dani?

1

Ipocrizie si minciuna...

Ipocrizia e prefacatorie, falistate: ii spui unui om una, altui om alta, despre acelasi subiect/despre persoane, de multe ori chiar despre unul dintre ei, sau despre subiecte care ii intereseaza pe amandoi. De obicei, scopul este imaginea: si anume ca tu, cel ipocrit, sa “iesi cat mai bine” din situatie, din cat mai multe unghiuri. Minciuna are sens mai general de atat. Minti ca sa ascunzi, ca sa acoperi pe cineva, ca sa iesi basma curata, sau ca sa pari cine nu esti de fapt. Uneori minti in scopuri care ti se par macar tie, nobile: de ex cand cel care e pe moarte crede ca mai are sanse de recuperare. Alte ori minti cu justificare credibila: “ca sa nu superi” pe cineva drag. De cele mai multe ori, ipocrizia presupune si minciuna iar in cazul de fata poarta numele de Mihaela Radulescu sau cum mai doreste sa se prezinte.