Radu Vâlcan debutează în teatru

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Valcan debuteaza in teatru cu spectacolul "Primavara la Roma a Doamnei Stone".Radu Valcan, interpretul lui Tudor din serialul "Pariu cu viata", va debuta in teatru cu spectacolul "Primavara la Roma a Doamnei Stone", in regia Lianei Ceterchi, la Teatrul Mic, acolo unde repeta de doua luni."Este o experienta pe care mi-am dorit-o, inca ma acomodez cu senzatia pe care o ai pe scena, este un mod de lucru diferit de cel din televiziune. Consider ca e foarte important sa inveti tot timpul si in toate domeniile. Premiera va avea loc in februarie, speram la inceputul lunii. Este o onoare pentru mine sa particip la repetitii alaturi de actori cu experienta, de la care am numai de invatat: Dana Dembinski, Oana Albu, Mihaela Radescu, Stefan Lupu, Petrica Moraru etc. Personajul meu este unul dintre tinerii italieni ai Romei, ce se invart in inalta societate, in cautare de faima si bani", marturiseste actorul.Adela Popescu, iubita lui Valcan, este cea care il sustine si care il insoteste la repetitii ori de cate ori timpul ii permite: "Adela m-a sustinut inca de la inceput, de cand am primit aceasta propunere".In prezent, Radu Valcan isi imparte timpul intre repetitiile de la Teatru Mic si filmarile pentru sezonul 2 al serialului "Pariu cu viata", care revine din 6 februarie la PRO TV."Este un ritm alert, dar m-am obisnuit. Fanii serialului vor fi surprinsi si vor avea seri pline de adrenalina, cu siguranta. Ce pot sa dezvalui despre personajul meu, Tudor este ca i se complica putin existenta ca si celorlalte personaje", adauga Radu Valcan.