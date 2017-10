Radiohead - „Kid A“, cel mai bun album al deceniului

Ştire online publicată Vineri, 11 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Discul „Kid A” al trupei britanice de rock alternativ Radiohead a fost ales cel mai bun album al deceniului 2000-2009, potrivit unui sondaj efectuat de revista Rolling Stone. În clasamentul celor mai valoroase 100 de albume din ultimii 10 ani, pe locul II se află „Is This It”, al trupei rock americane The Strokes, urmat de „Yankee Hotel Foxtrot”, semnat de o altă formație din SUA, Wilco, și de „The Blueprint”, al rapperului Jay-Z. Topul include și discuri ale unor veterani încă în activitate - Bob Dylan (locul 8), Bruce Springsteen (locul 24), Johnny Cash (locul 62) și Leonard Cohen (locul 100). Pentru alcătuirea clasamentului, au votat nume sonore ale muzicii, printre care Metallica, Kings of Leon și Coldplay, reprezentanți ai industriei muzicale și jurnaliști de specialitate. Fiecare „jurat” a nominalizat 25 de albume, în ordinea importanței, rezultatele finale ale sondajului fiind centralizate de compania Ernst & Young.