R.E.M. - "Everybody Hurts", cea mai depresivă piesă din toate timpurile

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit unui studiu, piesa "Everybody Hurts" a celor de la R.E.M. este cea mai depresiva din toate timpurile.Un studiu realizat recent de producatorul de teatru David King, avand ca scop identificarea influentei muzicii asupra oamenilor, a relevat ca piesa "Everybody Hurts" a celor de la R.E.M. este cea mai depresiva din toate timpurile.Studiul a aratat ca 90% dintre femei au plans cel putin o data ascultand o piesa trista, iar patru din zece sunt impesionate pana la lacrimi de muzica din cadrul ceremoniilor nuptiale.Barbatii nu sunt atat de impresionati de muzica de la nunti insa 84% dintre cei cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani recunosc ca au lacrimat cel putin o data la auzul unei piese.Iata care sunt cele mai depresive melodii in opinia respondentilor studiului:"Everybody Hurts" - R.E.M."Candle in the Wind" - Elton John"The Living Years" - Mike and the Mechanics"I will always love you" - Whitney Houston"Nothing compares to you" - Prince/Sinead O'Connor"Hallelujah" - Leonard Cohen/Alexandra Burke/Jeff Buckley"My heart will go on" - Celine Dion"Fix You" - Coldplay"Seasons in the sun" - Terry Jacks