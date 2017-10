"Puterea unui bărbat constă în cât de bună sau frumoasă şi inteligentă este femeia de lângă el"

"Puterea unui bărbat constă în cât de bună sau frumoasă și inteligentă este femeia de lângă el"

Andreea Bălan recunoaște că este în continuare extrem de dezamăgită, dar își vede mai departe de viața ei.Artista este convinsă că după lovitura primită din partea lui Keo, cel care i-a fost familie timp de opt ani de zile, viața îi va oferi și surprize frumoase."Keo a fost familia, a fost visul meu, o iubire profundă, dar cred că doar eu credeam în relație, în iubirea în doi. Dar eu cred în continuare că o să am ce vreau de la viață, pentru că sunt un om bun și nu-mi place să-mi bat joc de cineva", a spus Andreea Bălan, pentru Antena Stars.Cât despre faptul că fostul ei iubit, cel care spera să fie tatăl copilului ei, ar avea în continuare o relație cu Misty, Andreea susține că cine se aseamănă se adună, iar cei doi dau dovadă de slăbiciune."Este foarte trist dacă accepți în continuare să fii amanta. Minciuna are picioare scurte, adevărul iese întotdeauna la iveală și fiecare își clădește fericirea așa cum dorește și fiecare se mulțumește cu cât poate. Dacă așa își dorește atâta are, mai mult înseamnă că nu poate. Puterea unui bărbat constă în cât de bună sau frumoasă și inteligentă este femeia de lângă el. Bărbatul este puternic în momentul în care are o femeie puternică lângă el. Nu pot să spun decât că cine se aseamănă se adună și se potrivesc. Asta este concluzia la care am ajuns acum. A fost o relație frumoasă, dar s-a terminat într-un mod foarte urât", a spus Andreea Bălan, pentru Antena Stars, scrie libertatea.ro.