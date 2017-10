Prostituatele, viciul lui Hugh Grant

Ştire online publicată Marţi, 11 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Unii nu reușesc niciodată să învețe din greșeli! Viața de vedetă este plină de tentații, iar când acestea devin vicii, e mai greu să îți revii. Pentru actorul Hugh Grant, ispita cea mai mare o reprezintă femeile, mai ales cele de moravuri ușoare. După isprava de acum 12 ani, când a fost arestat în timpul unei partide de sex oral cu o prostituată, starul de cinema tot nu se potolește. Sexul slab este ca un drog pentru el și nu ai ce-i face… Pentru că a avut puțin chef de distracție, Grant a mers la „Habana Club” din Puerto Banus, un local renumit pentru damele de companie din incinta lui. Acolo, Don Juan-ul a făcut nici mai mult, nici mai puțin de trei cuceriri. Prima victimă a lui Hugh a fost Alvina Sabino, de 35 de ani. „Era puțin cam beat și făcea glume că mă va săruta. Eu i-am spus că iubitul meu este și el la aceeași masă, așa că nu se putea. M-a luat pe genunchii lui și m-a sărutat, foarte amuzat că-l face gelos pe prietenul meu. Am stat o oră cu el, nu am vrut să accept nicio băutură, deși el voia să-mi ofere”, a declarat prostituata. Apoi, Grant și-a îndreptat privirea către alte două dame de lux: una blondă și alta brunetă. „Amândouă lucrează ca femei de moravuri ușoare și câștigă 300 de dolari pe o partidă la hotel. Au fost impresionate de atenția pe care le-a acordat-o Hugh, însă nu au vrut să comente-ze mai mult”, a ținut să precizeze Alvina. Această distracție nocturnă a actorului a avut loc la Marbella, Spania, informează „News of the World”.