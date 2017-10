Prințul William va urma un curs de management în agricultură

Ştire online publicată Joi, 02 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prințul William al Marii Britanii are planuri mari pentru noul an. Unu dintre acestea este să se întoarcă la școală. Nepotul reginei Elisabeta a II-a a anunțat că se va întoarce la facultate pentru a urma cursuri de management în agricultură la Universitatea Cambridge. Al doilea în ordinea succesiunii la tron, William, va avea între 18 și 20 de ore de cursuri și seminarii pe săptămână. În plus, el va avea de pregătit mai multe proiecte și va fi nevoit să facă și ore de practică.Cunoștințele dobândite în urma acestui curs îi vor fi necesare în momentul în care va prelua conducerea Ducatului de Cornwall de la tatăl său, Prințul Charles. Ducele de Cambridge este deja absolvent al Facultății de Geografie de la Universitatea St. Andrews și al Academiei Militare Regale.