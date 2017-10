Prinţul William şi Kate Middleton au fost la o băută

Prințul William și Kate Middleton au fost la o băută

Ştire online publicată Luni, 08 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

După o despărțire, o împăcare și întâlnirile secrete, s-au rezumat doar la afaceri pentru o scurtă perioadă. Recent, cei doi au fost văzuți ieșind dintr-un club de noapte, la 2 dimineața, aceasta fiind prima lor întrevedere publică după separarea celor doi, în luna aprilie. Martorii susțin că prințul părea euforic, în timp ce prietena sa era lucidă. Anul a început cu presupuneri legate de nunta celor doi, după includerea lui Kate în partidul regal, la absolvirea lui William. Patru luni mai târziu, relația de patru ani a tinerilor a avut de suferit, după ce Will s-a plictisit. Șase săptămâni - timp în care și-a privit fosta prietenă arătând trăznet în oraș - au fost suficiente pentru ca prințul să își schimbe părerea. La începutul lunii iulie, Kate a apărut cu prințul la Royal Box, Wembley, pentru concertul în memoria Dianei, dar cei doi au păstrat o distanță discretă. În particular, nici unul dintre cei doi nu voia să fie fotografiat alături de celălalt. Însă, marțea trecută, tinerii, sub influența alcoolului, au petrecut o noapte de neuitat împreună. Câteva ore mai târziu, cuplul a pășit, fără frică, în fața aparatelor de fotografiat.