Prince rememorează copilăria

Ştire online publicată Marţi, 28 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Superstarul a recunoscut că s-a apucat de muzică pentru a scăpa de bătăușii de la școală, relatează site-ul Contactmusic, consultat de Agerpres. Cântărețul a povestit că din cauza bătăușilor nu putea să se joace cu ceilalți copii și pentru a-și umple timpul a început să învețe să cânte la instrumentele tatălui său. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă închid în sine și să învăț să cânt. Nu aveam voie să cânt la pian când tata era prezent, pentru că nu eram la fel de bun ca el. Așa că atunci când pleca, eram decis să devin la fel de bun ca el. Am învățat singur să cânt și asta făceam tot timpul”, a declarat el. Prince este convins că bătăușii locali l-au făcut să devină un mare muzician - pentru că era decis să le câștige respectul. „Mai devreme sau mai târziu, oamenii din cartier au auzit de mine și au început să vorbească despre mine. Însă nu ironic, ci ceva de genul: «Uau, uite ce poate să facă...». Când am avut sprijinul oamenilor, am crezut că pot să fac orice”, a adăugat el.