Primul parfum masculin din România

Ştire online publicată Vineri, 28 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Crema societății românești a participat miercuri seară la un eveniment de excepție încheiat cu o prezentare de modă Trends by Adina Buzatu, în cadrul căreia cunoscuta stilistă a lansat parfumul ce-i poartă semnătura. Este, bineînțeles, un parfum masculin, primul parfum masculin din România, realizat în colaborare cu D&P Perfumum și se găsește deja în 40 de magazine din toată țara. De la politicieni precum ministrul Laszlo Borbely sau europarlamentarul Petru Luhan, artiști precum Răzvan Mazilu, Ozana Barabancea, Andrei Duban sau marii maeștri Sergiu Nicolaescu și Iurie Darie, omul de afaceri Viorel Păunescu și managerul sportiv al campioanei Oltchim, cu toții au apreciat apa de parfum Trends by Adina Buzatu lăudând inițiativa stilistei de a lansa prima aromă românească pentru bărbați. Notele de vârf de mandarină, piper roz, grapefruit, notele medii de frunze de cedru, anason stelat, geranium și notele joase de cedru, patchuli, heliotrop și mosc se îmbină sub sloganul Putere. Seducție. Mister. Secretul tău îl știu doar eu. În pofida calității sale de excepție și a esențelor franțuzești utilizate în concentrație mare, apa de parfum Trends by Adina Buzatu se va vinde la un preț accesibil tuturor buzunarelor pentru că stilista consideră că parfumul este un lux necesar, dorindu-și astfel ca oricine să și-l poată permite.