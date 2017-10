Primul campionat de yachting off-shore al României

Yachting-ul off-shore este adus la nivel de performanță în România, o dată cu disputarea, în premieră, a campionatului velierelor. Competiția va cuprinde patru etape: Black Sea International Regatta, Cupa Bricul Mircea, Regatta Bavaria Blue Marine și Regata România. „În 2009, vom cunoaște cel mai bun echipaj de yachting off-shore al României, echipaj care ne va reprezenta, anul viitor, la unul dintre cele mai importante concursuri regionale: Cupa Bosforului, la Istanbul”, a declarat Răzvan Bucuroiu, purtătorul de cuvânt al Yacht Club România. Campionatul se va desfășura în sistemul de rating IRC International, girat de către Federația Internațională de Yachting (ISAF), for sub tutela căruia se derulează cele mai importante competiții mondiale de yachting off-shore: Rolex Sydney Hobart Race, Commodore’s Cup, Rolex Fasnet Race, US National Championship sau Australian IRC Championship. România este reprezentată, începând de anul trecut, în Congresul Mondial IRC, cel care gestionează acest sistem, prin Yacht Club România, inițiatorul campionatului de yachting off-shore și al Black Sea International Regatta. Pentru a aspira la cununa cu lauri, este necesară participarea la cel puțin trei competiții din patru, Regata România, la sfârșitul căreia va fi desemnat campionul, fiind o etapă obligatorie. Câștigătorul va fi desemnat pe baza cumulării punctajelor obținute în cadrul tuturor curselor ce compun cele patru etape, similar cu Australian IRC Championship. Programul campionatului este următorul: Black Sea International Regatta - 27-30 mai, Mangalia - Balcic; Cupa Bricul Mircea - 7-9 august, Constanța; Regatta Bavaria Blue Marine - 29-30 august, Constanța; Regata România - 1-4 octombrie, Constanța.