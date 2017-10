Primele declaraţii ale Antoniei, după procesul cu Vincenzo

Primele declarații ale Antoniei, după procesul cu Vincenzo

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Războiul continuă între Antonia și familia Castellano! Astăzi, la judecătorie, cântăreața și încă socrul eu, Ciro Castellano, au dat nas în nas, nu s-au salutat, iar, la final, după ce judecătorii au stabilit un alt termen, cei doi s-au "înțepat" prin declarații, scrie spynews.ro."Momentan nu as vrea să comentez, dar încercăm să ajungem la un acord. Nu aș vrea să comentez despre asta. Actele mele au fost furate. Dominic e bine, crește. Alex Velea mă suportă, mă susține și are grijă de copilaș. Mă ajută foarte mult cu creșterea lui.Am făcut cunoștință fetiței cu frățiorul ei. Mi-as fi dorit să vină aici când am născut, dar nu s-a întâmplat!Nu prea am ce să comentez despre fostul socru, nu prea mă interesează, repet.O să încercăm să le facem pe toate, treptat", a spus Antonia, după proces, pentru Antena Stars.