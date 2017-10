Prima reacţie a lui Bob Dylan, după ce a câştigat premiul Nobel

Prima reacție a lui Bob Dylan, după ce a câștigat premiul Nobel

Ştire online publicată Duminică, 30 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bob Dylan nu a avut nicio reacție, în primele săptămâni după ce a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură pe 2016. Dar pe 28 octombrie, într-un nou interviu cu Edna Gunderson de la The Telegraph, Dylan a mărturisit că atunci când a auzit vestea s-a simțit "uimitor, incredibil".Bob Dylan nu a avut nicio reacție, în primele săptămâni după ce a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură pe 2016. Unii critici, inclusiv un membru al comisiei Premiului Nobel, au interpretat reacția lui Dylan (sau lipsa de reacție) drept "nepoliticoasă și arogantă". Posibilitatea ca muzicianul să participe la ceremonia din decembrie a fost exclusă. Aceasta a fost percepția generală. Se pare că a fost greșită.Într-un nou interviu cu jurnalista Edna Gunderson de la The Telegraph, Dylan a mărturisit că atunci când a auzit că a câștigat, a fost "uimitor, incredibil", spune muzicianul. "Cine nu visează la ceva de genul ăsta?", a adăugat Dylan."Este greu de crezut ", a mai spus cântărețul. Întrebat dacă plănuiește să participe la ceremonia de premiere pe 10 decembrie, Dylan a răspuns: "Absolut", spune el. "În cazul în care este posibil."În consecință, de ce nu a răspuns Dylan apelurilor telefonice ale comisiei care acordă Premiul Nobel? Când a fost întrebat, Dylan a răspuns în mod subtil, ironic și jucăuș pentru The Telegraph: "Ei bine, iată-mă aici", dar nu a oferit nici o explicație suplimentară, remarcă Gunderson în interviu, scrie Mediafax.Gunderson a citat-o apoi pe Sara Danius, secretarul permanent al Academiei Suedeze, comisie care i-a acordat lui Dylan Premiul Nobel. "Dacă ne gândim la trecut, demult, acum 2,500 de ani sau cam așa ceva," a declarat Danius, "descoperim că Homer și Sappho au scris texte poetice care au fost destinate să fie ascultate, ele trebuiau să fie cântate, de multe ori interpreții folosindu-se de instrumente, și la fel este cu Bob Dylan. Încă citim Homer și Sappho ... și ne bucură acele texte, și același lucru se petrece cu Bob Dylan. El poate fi citit și ar trebui să fie citit. ""Cred că da, într-un fel," a răspuns Dylan. "Unele [dintre propriile mele] cântece -"Blind Willie", “The Ballad of Hollis Brown”, “Joey”, “A Hard Rain”, “Hurricane” și altele au cu siguranță, o valoare homerică" Cu toate acestea, cântărețul a adăugat, "voi lăsa alte persoane să decidă" dacă versurile pot fi calificae drept literatură. "Profesorii universitari, ei ar trebui să știe. Eu nu sunt cu adevărat calificat. Nu am nici o opinie.", a mai declarat Bob Dylan pentru The Telegraph.De când victoria lui Dylan a fost făcută public, vânzările de cărți ale artistului au crescut de zece ori, Amazon dezvăluind că unul din romanele sale s-au vândut.Dylan are o istorie lungă și intermitentă cu ceremoniile de premiere, începând cu premiul său Tom Paine pentru drepturi civile, primit 1963, la care a oferit un discurs incoerent de acceptare spunând că simpatiza cu asasinul lui JF Kennedy, Lee Harvey Oswald. Ulterior, muzicianul și-a cerut scuze.În 2000 a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec, pentru melodia „Things Have Changed” din filmul „Wonder Boys”, dar a decis să nu participe la gala Oscar și a acceptat premiul via video, Dylan fiind la acea dată în Australia.