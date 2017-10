Prima reacţie a Biancăi Drăguşanu după un şir de atacuri dure

Prima reacție a Biancăi Drăgușanu după un șir de atacuri dure

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Au fost colegi aproape trei ani de zile și nu mai fac echipă de luni bune. Până de curând, Bianca Drăgușanu și Mircea Stoian nu erau nici prieteni, nici dușmani, ci doar foști colegi.Recent însă, după ce a fost ejectat din echipa lui Capatos, Stoian a început să o atace dur pe ex-asistenta TV. Ultimul șir de jigniri a fost lansat în urmă cu două zile, pe o rețea de socializare, imediat după vizionarea unui show TV al cărei protagonistă a fost Bianca: „M-am uitat la «Serviți, vă rog». Acolo, în condiții de stres și de muncă în echipă se vede caracterul fiecăruia. Biencuța, mânca-i-ar cine știu eu de la Brașov silicoanele, a dat cu mu-cișorii în fasole, draga de ea. Dansează, dar nu știe să danseze, face modă, dar nu știe care sunt culorile calde și reci, (în mintea ei or fi culorile de vară și de iarnă). E deșteaptă de nimerește perfect gropile adânci de pe marginea drumului din Călan, dar are replică la toate. În concluzie, e o divă perfectisimă și trebuie plătită de noi toți, pentru că există”.Deși a ignorat atacurile anterioare, Bianca nu a mai răbdat și a ținut să-i dea replica fostului ei coleg, sugerându-i voalat că nu știe cu cine se pune: „Sunt mirată că un om care își vorbește foștii colegi fără remușcări și fără scrupule poate să aducă în discuție cuvântul «echipă». Asta apropo de faptul că la «Serviți» trebuia să fac echipă. După cum s-a văzut, colegii mei nu s-au plâns de mine, dar se plânge el. Pe Stoian l-am analizat cu atenție în ultima săptămână și am observat că are niște frustrări interioare foarte mari și se leagă de «peștișorii» mici și oarecum vulnerabili, ca să-și descarce ura și revolta pe care o simte față de marele «rechin», Capatos. Primul lucru pe care l-a făcut de când a fost dat afară a fost să lovească. Asta îi arată de fapt caracterul, sufletul și mintea perversă, cu care a încercat să inducă în eroare o întreagă echipă. Asta arată cât de periculos poate fi un astfel de om. Însă, din păcate pentru el, mă subestimează!”.