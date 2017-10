Prigoană dă cărţile pe faţă!

Prigoană dă cărțile pe față!

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Silviu Prigoană a atacat-o dur pe fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu. Omul de afaceri a dezvăluit adevăratul motiv care l-a determinat să ceară divorțul și de ce a evitat să-și vadă copiii după ce Bahmu a fugit de acasă.„Nu am băgat divorț ca să scap de ea și de copii, așa cum afirmă ea, ci ca să am o hotărâre judecătorească să îmi văd copiii. Eu nu mă puteam apropia, pentru că o cunosc. Ea ar fi făcut un circ în fața porții, își dădea cu niște cărămizi în cap, se ducea la IML, chema poliția și doi martori să demonstreze că sunt violent și mă decădea din drepturi. Știind cine este ea, eu nu m-am apropiat. După ce am obținut dreptul de a vedea copiii, nici atunci nu am avut curaj să mă duc să îi iau eu. Am făcut procură notarială la bonă și la șofer să-mi aducă copiii în vizită. Pentru că o cunosc! A venit la divorț cu o hârtie că i-am spart nasul. Incredibil! A dat șpagă la IML, la un doctor, să îi dea o hârtie. Pot să arăt hârtia de la dosar. Dacă o trimitem la radiografie o să se vadă că nu a avut niciodată nasul spart. A avut operații estetice la nas, la țâțe și în alte părți, dar asta e o altă discuție”, a declarat Prigoană, la emisiunea Agentul VIP, de la Antena 2, citează libertatea.ro.