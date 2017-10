Prezentatoare TV, la un pas de moarte

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vacanță cu peripeții pentru Raluca Lăzăruț. Prezentatoarea de televiziune a fost la un pas să-și piardă viața într-un accident aviatic, în drumul său spre Los Angeles.Întoarsă recent dintr-o vacanță în Los Angeles, prezentatoarea TV ne-a declarat că a trecut prin clipe de coșmar. A crezut că va muri, iar această întâmplare care putea fi fatală i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a lucrurilor care contează.“De curând, am tras o sperietură zdravănă, în drumul meu spre Los Angeles. Ruta zborului era București-Los Angeles, cu escală în Amsterdam. În timp ce ne aflam la altitudinea de croazieră, după escală, dintr-odată avionul a pierdut altitudine. În fața mea, aveam un pahar cu apă, și atunci când avionul a căzut, apa a rămas suspendată și paharul pe măsuță. Am crezut că am adormit și că visez! Timpul parcă s-a dilatat și însoțitorii de zbor erau panicați, fapt care ne-a făcut să ne speriem mult mai tare”, ne-a declarat Raluca Lăzăruț .“În acele momente, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost că nu am reușit să fac destule în viață. M-am gândit că voi muri! Din fericire am depășit cu bine , dar am tras o sperietură zdravănă!”, a precizat aceasta, citează protvmagazin.ro.