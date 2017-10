Premiul Gershwin pentru întreaga activitate a lui Stevie Wonder

Ştire online publicată Joi, 26 Februarie 2009.

Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și soția acestuia, Michelle Obama, au fost gazdele unui concert în onoarea cântărețului și compozitorului american Stevie Wonder, la Casa Albă, în East Room. Cu această ocazie, cuplul prezidențial i-a înmânat lui Wonder premiul Gershwin pentru întreaga sa activitate. Premiul Gershwin este acordat de Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii (Library of Congress) și onorează activitatea unui artist a cărui muzică transcende stilurile. Concertul va fi transmis astăzi la postul de televiziune PBS. Stevie Wonder a cântat la Convenția Națională a Partidului Democrat din 2008, când Barack Obama a acceptat nominalizarea la cursa pentru președinția SUA, cât și la concertele organizate cu prilejul zilei inaugurării. Piesa acestuia, „Signed, Sealed, Delivered I’m Yours”, a devenit un cântec-temă în timpul campaniei președintelui american, acesta folosind, de ase-menea, și piesa „Higher Ground”, în campania sa. Wonder a participat la concertele ocazionate de ceremonia de învestire în funcție a președintelui Barack Obama, la Washington, unde a lansat un nou single, intitulat „All About the Love Again”. Pe numele său adevărat Steveland Morris, a fost un autodidact în muzică, învățând singur să cânte la pian, armonică și alte instrumente. Artistul avea doar 12 ani atunci când a ridicat cotele audiențelor TV prin aparițiile sale în cadrul unor show-uri precum „American Bandstand”. În această perioadă s-a născut și pseudonimul său de scenă - Stevie Wonder. În 2005, el a lansat primul său album din ultimii zece ani, „A Time to Love”, care a intrat direct pe locul cinci în topurile pop americane și care s-a vândut în 469.000 de exemplare. El a contribuit la promovarea albumului apărând într-un episod al emisiunii de televiziune „American Idol”. În vara lui 2007, Wonder a susținut primul turneu în Statele Unite din ultimii 20 de ani. A concertat în Los Angeles, San Diego, Lacul Tahoe, Concord, Santa Barbara, Saratoga, Detroit, Chicago, Atlanta, Portland și Boston. Anul trecut, Stevie Wonder a întreprins, în luna septembrie, un turneu european, după o absență de pe scenă de mai bine de zece ani. Turneul a inclus spectacole în Marea Britanie, Franța, Danemarca, Norvegia, Suedia, Germania, Olanda și Italia. Stevie Wonder a câștigat 25 de premii Grammy pentru hiturile sale, dar și unul pentru întreaga carieră, și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame și în Songwriters Hall of Fame.