Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De când s-a aflat că este însărcinată, Andreea Mantea cu greu a vorbit despre starea ei de sănătate, însă luni vedeta a decis să le spună fanilor ei cum se simte și care este viitorul relației ei cu tăticul bebelușului, dar și despre sexul copilului."Sunt gravidă în 12 săptămâni. Când am aflat, eram în vacanță în Portugalia și eram singură. Am grețuri și amețeli. Sarcina pare să decurgă bine. Nu ne-am mutat împreună. Prefer să nu vorbesc acum despre căsătorie. Copilul este cel mai important. Până să existe această sarcină aveam părerile împărțite, dacă să fie băiețel sau fetiță, acum contează să fie sănătos. Am pofte, am poftit la murături. Dacă ne luăm după ce se spun tradițiile și ce se spune în popor, va fi băiețel", a declarat Andreea la "Acces direct".