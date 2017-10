„Poşeta“ de 1.200 lire sterline

„Poșeta“ de 1.200 lire sterline

Știm că n-o să vă vină să credeți, dar „poșeta“ din imagine purtată de nimeni alta decât Kelly Osbourne, este semnată de celebrul creator în materie Louis Vuitton și a costat nici mai mult nici mai puțin de 1.200 lire sterline. Ca să nu vă mai spunem că modelul a fost scos pe piață în ediție limitată. Așa că vă puteți scoate liniștiți de sub pat papornițele made in Turkey care au un design identic.Știm că n-o să vă vină să credeți, dar „poșeta“ din imagine purtată de nimeni alta decât Kelly Osbourne, este semnată de celebrul creator în materie Louis Vuitton și a costat nici mai mult nici mai puțin de 1.200 lire sterline. Ca să nu vă mai spunem că modelul a fost scos pe piață în ediție limitată. Așa că vă puteți scoate liniștiți de sub pat papornițele made in Turkey care au un design identic.