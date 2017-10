Polliana, românca din trupele speciale Goală / Imagini incendiare

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Polliana este un model din Brazilia, cu origini și în România: „Numele Polliana îl am în onoarea bunicii mele care venea din Europa de Est, din România, unde am auzit că sunt femei foarte frumoase, cu părul negru și tenul masliniu”. Polliana este născută la Sao Paulo, în 1990, are 1,72 metri înălțime și 52 kg, sânii fiind naturali. Ea este o fire sportivă, a practicat fotbal de performanță la juniori, dar și arte marțiale, fiind posesoarea centurii negre la judo. Ea a ales pentru pictorial tema unei misiuni speciale în slujba unei agenții de spionaj.