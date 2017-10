„Poliţist, adjectiv”, la Oscar 2010

„Polițist, adjectiv”, la Oscar 2010

Ştire online publicată Marţi, 20 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Corneliu Porumboiu, desemnat să reprezinte România, cu „Polițist, adjectiv”, la Oscar 2010, are adversari redutabili pentru a intra pe lista nominalizărilor categoriei Cel mai bun film străin, printre care italianul Giuseppe Tornatore, germanul Michael Haneke și spaniolul Fernando Trueba. Tornatore a intrat în cursa pentru Oscar 2010 cu cel mai recent film al său, „Baaria”, pelicula autobiografică despre localitatea sa natală și sicilienii printre care a crescut. Reputatul cineast italian are în palmares două distincții BAFTA și alte 25 de premii la festivaluri, însă cel mai important este, fără îndoială, Oscarul câș-tigat de „Nuovo cinema Paradiso”, în 1990, chiar la categoria Cel mai bun film străin. În 1998, Tornatore a realizat o altă capodoperă, „La leggenda del pianista sull’oceano”, recompensată cu un Glob de Aur pentru coloana sonoră a lui Ennio Morricone. Michael Haneke va reprezenta Germania cu „The White Ribbon”, o poveste despre ritualurile stranii petrecute într-un sat din nordul Germaniei, în anii de dinaintea Primului Război Mondial. Filmul a fost revelația ediției 2009 a Festivalului Internațional de la Cannes, cu trei premii, printre care și Palme d’Or. Criticii dau ca sigură intrarea peliculei pe lista nominalizărilor dintre care se va alege câștigătorul. Fernando Trueba, unul dintre cei mai reputați cineaști spanioli contemporani, se numără, și el, printre favoriții intrării în „finala” pentru Oscarul acordat celei mai valo-roase pelicule din afara SUA, datorită filmului „The Dancer and the Thief”. De altfel, Trueba a trăit deja gloria de câștigător la gala Premiilor Academiei Americane de Film, după ce pelicula sa „Belle epoque”, cu Penelope Cruz în rolul principal, a câștigat, în 1994, Oscarul pentru cel mai bun film străin. În total, pe lista filmelor ce aspiră la Oscarul 2010 pentru cel mai bun film străin au rămas 65 de filme, din țări cu tradiție în cinematografie, dar și de pe tărâmuri „exotice” ca Bangladesh, Puerto Rico sau Sri Lanka. Nominalizările vor fi anunțate pe 2 februarie, iar festivitatea de premiere va avea loc pe 7 martie, la Kodak Theatre din Los Angeles. Pentru fiecare categorie a Oscarurilor vor fi nominalizate cinci filme, cu excepția celei pentru alegerea celui mai bun film al anului, la care, din 2010, vor fi nominalizate 10 pelicule. Filmul „Polițist, adjectiv”, regizat de Corneliu Porumboiu, a fost desemnat să reprezinte România în urma deciziei unui juriu format din șapte critici de specialitate autohtoni. Anul trecut, România a înscris în cursa pentru Oscar filmul „Restul e tăcere”, regizat de Nae Caranfil, care nu a ajuns însă pe lista finală a nominalizărilor.