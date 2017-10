„Poliţist, adjectiv“, în premieră naţională la IPIFF 4

„Polițist, adjectiv“, în premieră națională la IPIFF 4

Luni, 22 iunie, seara inaugurală a celei de-a patra ediții a Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți (IPIFF) se deschide, la ora 20, la Cityplex Mall Constanța cu ultimul succes al cinematografiei românești la Cannes, filmul regizat de Corneliu Porumboiu - „Polițist, adjectiv” (Premiul Juriului secțiunii Un Certain Regard, Cannes 2009). Premiera națională este progra-mată vineri, 3 iulie, la București, dar, în avanpremieră, îl vom putea viziona la Constanța în cadrul primei seri a IPIFF 4. Inițiat de Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din Româ-nia, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, „IPIFF este unica manifestare din domeniu care are ca program prezentarea tuturor producțiilor românești de lung și scurt metraj, lansate în premieră în ultimul an, din dorința producătorilor de a arăta și supune judecății publicului imaginea completă a cinematografiei naționale”, declara, ieri, Dinu Tănase, producătorul festivalului. Proiecțiile vor avea loc în trei lo-curi, respectiv Cityplex Mall Tomis, rotonda Pavilionului expozițional și scena din Piațeta Cazinoului. Pentru cinefilii interesați ce filme de lung metraj vor mai putea urmări la ediția din acest an a festivalului, enumerăm marți, 23 iunie - ora 18, „Întâlniri încrucișate”, regia Anca Damian și ora 20,30, „Schimb valutar”; miercuri, 24 iunie, ora 18, „Carol I”, regia Sergiu Nicolaescu, și ora 20,30, „O secundă de viață”, regia Ion Cărmăzan; joi, 25 iunie, ora 18, „Cea mai fericită fată din lume”, regia Radu Jude, și ora 20,30, „Boogie”, regia Radu Muntean; vineri, 26 iunie, ora 18, „Nuntă mută”, regia Horațiu Mălăele, ora 20, „Week-end cu mama”, regia Stere Gulea. Proiecțiile tuturor acestor filme vor avea loc la Cityplex Mall Tomis. Intrarea la film este de 7 lei. Vineri, este programată lansarea unei cărți-album „București – platou de filmare”, apărută la Editura UNATC.