Poftele doamnei Pandele

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriela Vrânceanu Pandele scrie pe pagina de Facebook despre sarcina sa și despre poftele pe care le are.„În primul rând vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și gândurile de încurajare pentru o sarcină ușoară... Deocamdată așa este, mulțumesc Bunului Dumnezeu. Nu, nu am pofte, nu am grețuri, amețeli, oboseală, balonare etc. Cred că Molecula simte prin ce perioada dificilă trec, din punct de vedere profesional - nu e ușor să faci restructurări, comasări, integrări în redacțiile publicațiilor economice, pentru că fiecare om din echipă este valoros -, și de aceea încearcă să mă menajeze, să nu-mi dea dureri de cap și stări proaste”, scrie Gabi pe Facebook.Vedeta de televiziune vorbește și despre pof-tele pe care le are: „Florin tot așteaptă să-l trimit în miezul nopții după fructe exotice sau alte alimente pe care nu le avem în casă. Singura poftă, dacă o pot numi așa, a fost să văd un film - Anonimul-, poftă care mi s-a îndeplinit aseară”.