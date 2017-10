„Plâng şi la desenele animate, şi la filmele porno“

Gina Pistol:

„Plâng și la desenele animate, și la filmele porno“

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deși au trecut deja cinci luni de când nu mai formează un cuplu cu Nicola, Gina Pistol recunoaște că a plâns din cauza lui.„Eu plâng și la desene animate, cu happy end. Plâng și la filmele porno. Nu mă consider un om ghinionist, nu am fost părăsită de iubit. Ca în melodia Pleacă, ne simțeam ca doi anonimi, în loc să ne iubim. Au trecut cinci luni de când suntem doar prieteni. Nu ies cu băieți, sunt cam sălbatică și se ajunge cam greu la mine, dar insistați. Au fost telefoane, dar nu-s pregătită, acum lucrez foarte mult și cu asta îmi ocup timpul”, a explicat Gina Pistol, în direct la CANCAN TV, la Kanal D.Prezentatoarea emisiunii „Să gătim românește” de la Euforia TV speră ca, la un moment dat, să apară prințul potrivit pentru ea. „Nicola poate să apară cu fete. Poate să închirieze cu ora, băieții mai obișnuiesc asta. Nu o să înceapă o relație, o să treacă mult timp, și la mine la fel. Avea 22 de ani când ne-am cunoscut, e considerat mare crai în București, dar vedem lucrurile diferit. Pe Nicola îl iubesc și o să îl iubesc toată viața, l-am iubit cel mai mult, are un loc special în inima mea”, a adăugat blonda.