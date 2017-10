Placido Domingo va fi operat

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Tenorul spaniol va fi supus unei intervenții chirurgicale, preventiv, în urma unor dureri abdominale resimțite în timpul concertelor susținute la Tokyo, și va lua o pauză de aproximativ șase săptămâni, au anunțat, luni, reprezentanții Royal Opera House din Londra. În vârstă de 69 de ani și posesor al uneia dintre cele mai bune voci masculine din istoria muzicii de operă, Placido Domingo a fost nevoit să se retragă astfel din opera „Tamerlano”, de Georg Friedrich Händel, în care ar fi trebuit să interpreteze rolul Bajazet, pe scena operei Covent Garden din Londra, pe 5, 8, 11, 15 și 20 martie. „După ce a acuzat o stare de disconfort și dureri abdominale timp de o săptămână, în timpul concertelor de la Tokyo, Placido Domingo a hotărât să se întoarcă la New York pentru un set complet de analize medicale”, se afirmă în comunicatul emis de Royal Opera House din Londra. Potrivit agentului său de presă, Nancy Seltzer, medicii tenorului spaniol au hotărât că acesta are nevoie de „o intervenție chirurgicală preventivă”. Potrivit publicației „New York Times“, Nancy Seltzer a refuzat să explice natura acestei intervenții chirurgicale, decla-rând doar că ea va fi efectuată într-o clinică din New York. The Royal Opera House a luat, cu această ocazie, o decizie fără precedent, hotărând să restituie fiecărui cumpărător 20% din valoarea biletelor vândute, sub forma unui bilet de credit, pentru a marca importanța „retragerii unui artist atât de excepțional dintr-o operă pusă în scenă foarte rar”. Placido Domingo va fi înlocuit de tenorul american Kurt Streit, ales inițial pentru rolul Bajazet în această operă, pentru două spectacole la Covent Garden, programate pe 13 și 17 martie. Jose Placido Domingo Embil, născut pe 21 ianuarie 1941, cunoscut sub numele de Placido Domingo, este un tenor spaniol renumit pe plan mondial pentru forța și versatilitatea vocii sale puternice, capabilă să stăpânească toate notele și tonurile registrului dramatic. În martie 2008, Placido Domingo a debutat în cel de-al 108-lea rol de operă, devenind astfel tenorul care a interpretat cele mai multe roluri din lume.