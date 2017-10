„Piţurcă m-a format. El a fost viaţa şi dragostea mea!”

„Pițurcă m-a format. El a fost viața și dragostea mea!”

Victoria Blochina a mărturisit la emisiunea „Răi da’ buni” că selecționerul Victor Pițurcă „este marea ei dragoste”.Co-prezentatoarea lui Andrei Duban în show-ul „Telefonul de la miezul nopții”, de la Antena 2, a declarat: „Piți a fost viața mea și dragostea mea. Va rămâne totdeauna în sufletul meu, indiferent de ce se întâmplă între noi. Știind ce orgoliu are, eu tot sper să refacă relația cu Edan. El a fost familia mea, prietenul meu, tatăl meu care a decedat, fratele meu (...) Pentru el am stat aici. De un an nu ne-am văzut, nu am comunicat deloc.”„Știu că are un orgoliu foarte mare. Chiar dacă suferă, orgoliul nu îl lasă să vină la copil. Pentru că mă urăște foarte mult că am ajuns în instanță.”De asemenea, Vica i-a mai mărturisit lui Mihai Morar că îl respectă foarte mult pe Pițurcă și, deși „îl cicălește prin diverse declarații în presă că nu se prezintă la proces”, niciodată nu îl va jigni. „Îl respect pe el foarte mult, cum îi respect pe mama și pe tata. Piți m-a format. Niciodată nu îl voi jigni sau să vorbesc de el urât.”