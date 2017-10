Pink Floyd ar putea cânta în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul Pink Floyd ar putea sustine un concert cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra de anul acesta. Formatia ar urma sa se reuneasca pe 27 iulie pentru a canta la acest eveniment, arata cotidianul L'Express, citat de Agerpres.In 1985, Roger Waters a parasit formatia, iar grupul a cantat de atunci in diferite proiecte. Ultima lor aparitie a fost in 2005, la concertul Live 8 de la Londra.“Fara indoiala este nevoie de un eveniment foarte special pentru ca Pink Floyd sa se reuneasca si nu exista nimic mai important decat Jocurile Olimpice. Ca si Sir Paul McCartney, ei reprezinta o parte importanta a culturii britanice din ultimii 40 de ani si reunirea lor ar fi o idee excelenta deoarece Londra va fi in centrul atentiei atunci. Speram ca totul sa se confirme in saptamanile viitoare", arata un apropiat al Pink Floyd in L'Express.