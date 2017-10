Pink: Divorţul meu nu a avut legătură cu infidelitatea în cuplu

Pink: Divorțul meu nu a avut legătură cu infidelitatea în cuplu

Atunci când doi oameni se despart, nu sunt excluse injuriile și vorbele de ocară. Ei bine, în cazul divorțului solistei Pink de motociclistul Carey Hart, lucrurile s-au petrecut cât se poate de cordial. Deși, fără doar și poate, dragostea a lăsat răni adânci și în cazul lor, prietenia și-a găsit totuși locul între ei. Mai mult decât atât, interpreta a ținut să precizeze că motivele care au dus la separare nu au nicio legătură cu infidelitatea în cuplu, ura sau orice alt fel de conflicte. „Acest divorț nu este consecința unui adulter sau a unor sentimente de mânie. Știu că poate sună deplasat ceea ce am spus, dar acesta este adevărul. Eu și Carey suntem cei mai buni prieteni la ora actuală și vom continua să fim”, a mărturisit Pink. În plus, interpreta hit-ului „Just Like A Pill” a ținut să le fie recunoscătoare fanilor care au fost alături de ea în aceste clipe grele. „Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul și afecțiunea de care ați dat dovadă”, a declarat ea. În ceea ce privește planurile de viitor, vedeta are de gând să uite problemele personale și să-și concentreze toată atenția către carieră. În acest sens, Pink și-a propus să realizeze cel mai bun album de până acum. Cât despre ofurile inimii, starul nu a exclus o posibilă împăcare. „Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Poate într-o zi va răsări soarele și pentru mine și Carey”, a subliniat cântăreața.