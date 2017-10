Pink debutează în cinematografie, cu un film despre dependenţa de sex

Pink debutează în cinematografie, cu un film despre dependența de sex

Vedeta pop Pink se află în fața primului său rol important într-un film de lungmetraj urmând să apară alături de Gwyneth Paltrow și Mark Ruffalo într-o producție despre persoanele dependente de sex.Pink, pe numele său adevărat Alecia Moore, care recent a devenit și mămică, va debuta în rolul lui Dede, o femeie liberă și lipsită de inhibiții, în filmul „Thanks For Sharing”.Pelicula în care mai joacă și Tim Robbins, Patrick Fugit sau Joely Richardson, este o comedie cu accente dramatice despre un grup de prieteni de circumstanță aduși împreună de determinarea de a scăpa de dependența de sex.Producția este regizată de Stuart Blumberg („The Kids Are All Right”).