Câștigătorul "MasterChef" și-a ținut promisiunea:

Petru Buiuca s-a tatuat | FOTO

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigătorul "MasterChef", Petru Buiuca, cel care a plecat acasă cu marele titlu și premiul de 50.000 de euro, promitea la începutul show-ului că, dacă va câștiga competiția, se va tatua și își va face nu orice tatuaj, ci unul care să reprezinte fie sigla emisiunii, fie numărul de înscriere în concurs.Petru și-a respectat promisiunea și săptămâna aceasta câștigătorul "MasterChef" și-a tatuat pe încheietura mâinii stângi numărul de înscriere în concurs, stilizat, cu cifra 1 în formă de furculiță. Petru și-a etalat tatuajul în platoul emisiunii "Happy Hour", ediția de vineri, de la Pro TV."Așa cum am promis, mi-am făcut tatuajul! Și toți au reușit să îl vadă live, la Măruță", spune Petru încântat. "Nu este un tatuaj de show, este un legământ cu mine însumi. Am ales să îl fac, deși cam toată lumea îmi spunea că nu trebuie, mă simt foarte fericit. Îmi place să mă țin de promisiuni, pentru că simt că face parte din mine și pentru că îmi va aduce aminte toată viața că am câștigat atunci când toți credeau altceva. Tatuajul îmi va aminti că eu sunt primul MasterChef al României, eu voi ști toată viața că sunt o persoană simplă și pasionată de gătit și, nu în ultimul rând, tuturor celor care au speranțe li se va spune, sper eu, să creadă! Să viseze!", a mai spus Petru.