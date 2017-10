Pericolele sexului oral

Luni, 04 Aprilie 2011

Una dintre cele mai comune practici de sex in randul adolescentilor, sexul oral a depasit in ultimii ani fumatul in clasamentul celor mai periculosi factori de risc asociati cu declansarea cancerului orofaringian. Concluzia este a unui studiu realizat de Universitatea din Ohio si prezentat cu ocazia conferintei anuale organizate recent la Washington de Asociatia americana pentru promovarea stiintei (AAAS). Potrivit studiului in cauza, la nivelul tumorilor canceroase se afla papiloma virusuri (HPV), responsabile de unele dintre cele mai frecvente infectii transmisibile pe cale sexuala. Pe de alta parte, aceste infectii transmise sexual reprezinta principala cauza a aparitiei cancerului de col uterin. Persoanele infectate cu aceste virusuri, in special cu tulpina HPV-16, se confrunta cu un risc de cancer orofaringian de 32 de ori mai mare decat restul populatiei, in timp ce riscul asociat cu fumatul este doar de trei ori mai mare, dupa sustin medicii. Medicul american, Maura Gillison, care studiaza aceasta tema de peste 15 ani, a declarat cu aceasta ocazie ca persoanele care intretin raporturi orale cu mai mult de sase parteneri pe parcursul vietii se confrunta cu un risc de cancer orofaringian de peste opt ori mai mare comparativ cu restul populatiei. Concluziile se bazeaza insa doar pe studii observationale si ele trebuie confirmate prin alte tipuri de cercetari. "Nu putem sa demonstram cu certitudine ca anumite comportamente sexuale sunt asociate cu un risc superior de a fi infectat cu papiloma virus. Nu dispunem inca de date suficiente pentru a determina daca detectarea acestui virus poate fi utilizata pentru diagnosticarea cancerului orofaringian", a adaugat Maura Gillison. Citeste mai departe...