Pepe: „Sunt primul şi ultimul bărbat din viaţa Ralucăi“

Pepe: „Sunt primul și ultimul bărbat din viața Ralucăi“

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe și Raluca Pastramă, poate cel mai în vogă cuplu al momentului, au vorbit despre relația lor la Kanal D, iar cântărețul a dat de înțeles că frumoasa sa viitoare soție era virgină când l-a cunoscut.„Noi ne-am cunoscut foarte bine, am testat terenul, am fost prieteni până să fim împreună. Venind după divorț, vă dați seama că am suflat și-n iaurt. Eu sunt primul și ultimul bărbat din viața ei“, a spus Pepe, în emisiunea Cancan TV, de la Kanal D. Raluca a vorbit și despre momentul în care a fost cerută în căsătorie de Pepe. „Nu s-a așezat în genunchi. Ne-am hotă-rât să ne căsătorim când am aflat despre copil. E un bărbat bun, are numai calități. Mă respectă, e tandru, mă apreciază“, a po-vestit Raluca.