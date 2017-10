Pepe şi Oana Zăvoranu, din nou în război

Pepe și Oana Zăvoranu, din nou în război

Ştire online publicată Miercuri, 13 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Au trecut aproape cinci luni de când Pepe și Oana Zăvoranu s-au împăcat în platoul emisiunii Cancan TV, dar războiul dintre ei pare să reînceapă.Acum aproape o jumătate de an, Pepe a acceptat să vină în platoul emisiunii CanCan TV, alături de fosta lui soție, dar cu o condiție. Oana Zăvoranu ar fi trebuit să-i dea înapoi cămăruța mult disputată, care de altfel era trecută pe numele brunetei. Acest lucru s-a și întâmplat, deoarece Adi Artene, prezentatorul emisiunii, s-a dus a doua zi cu Pepe la notar și a rezolvat și această problemă. Acum, Oana susține că Pepe i-a promis că, în schimbul acelei încăperi, va renunța la procesele pe care i le-a intentat după despărțire.În replică, artistul infirmă acest lucru și spune că va merge mai departe cu toate acțiunile intentate în instanță: „Cum să-mi retrag procesul? N-am spus niciodată că renunț la proces! Cămăruța pe care mi-a cedat-o făcea parte din partaj. Mi-au distrus apartamentul, mi-au furat banii, tot ce aveam, cum aș putea să renunț?! E dreptul meu! Vinovații trebuie să plătească! Nu are nicio logică supărarea ei. Nu dau vina pe nimeni, nu are nicio legătură cu ea. Partajul e una, iar procesul e alta. Caută motive să apară la TV. Când am avut divorțul la notar, acum doi ani, am fost de acord să-i cedez firma și mașina, în valoare de 50.000 de euro, și ea a acceptat să-mi cedeze cămăruța. La două zile i-am dat datoria. La vreun an, după multe șicanări, am anunțat-o prin avocat că, dacă nu-mi cedează cămăruța, conform înțelegerii, o aștept la proces. După un an și jumătate, ea a trebuit să apară la «Cancan TV». Atunci, Artene m-a sunat și mi-a zis că dacă vin în emisiune și stau pe aceeași canapea cu ea, îmi obține camera. Ca să nu deschid un alt proces, am acceptat. Am fost în emisiune, apoi m-am dus cu Artene la notar și mi-am luat cămăruța”, a declarat Pepe, pentru ziarul „Ring”.Pe de altă parte, Oana își dorește să pună punct certurilor cu fostul soț: „Eu îmi doresc să termin cu el și să rămânem în relații civilizate. Dar n-am cu cine. Deși mi-a făcut mult rău, eu sunt educată și dacă îl văd, îl salut, pentru că așa fac oamenii civilizați. Dar, din câte am înțeles, el a spus că nu m-ar saluta pe mine. În fine, el nu e un gentleman. Încă mai avem procesele. Deși, dacă eu i-am dat metrul acela, el putea să spună: «Hai, fată, nu ar mai trebui să ne mai lege nimic. Hai să le punem punct, să ne dea Dumnezeu sănătate, să fim fericiți». Dar nu, el merge mai departe. Bine, nici nu mă miră prea tare, că eu îl cunosc foarte bine”, a ripostat Oana.