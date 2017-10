Pepe: „Raluca este o femeie cât un milion“

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va ține fetița în brațe. Deși recunoaște că și-ar fi dorit băiat, latin-loverul se declară mai fericit ca oricând alături de soția sa, Raluca, și spune că, indiferent de sex, copilul său va fi înconjurat de dragoste.„Cel mai important moment din viața mea se apropie. Atunci când Raluca va naște, acela va fi cel mai important moment din viața mea. (…) Mi-aș fi dorit băiat, dar medicii spun că va fi fetiță. Orice ar fi, eu mă simt fericit și împlinit. Îmi iubesc familia, fie că voi avea o fetiță, fie că va fi băiețel”, a decla-rat Pepe pentru devoratormonden. ro.Cât despre trecutul său, viitorul tătic spune că nu ar schimba nimic.„Nu aș vrea să dau timpul înapoi și să trăiesc ca un copil bătrân. Din fiecare greșeală am învățat. Viața pe care o am acum o merit, am dobândit-o. Nu aș schimba nimic”, a spune cântărețul, preci-zând că e mai fericit ca oricând, alături de soția sa.„Raluca este o femeie cât un milion. Raluca este total diferită… și încă nu am apucat să scriu o piesă despre ea. Poate într-un viitor apropiat”.