Pepe, pus la zid de Oana Zăvoranu

Ştire online publicată Miercuri, 24 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a anunțat prin intermediul paginii personale de Facebook că are de gând să îi dea în jude-cată atât pe Pepe, cât și pe Cătălin Măruță, Oana Zăvoranu continuă atacul agresiv la adresa fostului ei soț. Astfel, ea a scris din nou o serie de cuvinte menite să-l jignească pe Pepe, prin care anunță că are de gând să-și bată joc de el cu zâmbetul pe buze.„Atât de anost, limitat, ușor de anticipat, simplist și repetativ îmi pare acum acest individ. Nu știu cum oi fi putut sta cu el atâta timp când de fapt nu îmi oferea decât mediocritate și manele! Limbajul trupului spune multe (ei, acum el nu știe de «chestii d’aștia» că el are 4 clase cu recreații cu tot). Azi, ca de obicei, a bătut câmpii și s-a dat iar deștept, corect, bogat, plin de succes... și tot ce vreți voi, dar s-a frecat în continuu pe canapea, a rânjit, s-a foit, a asudat și a încercat să pară, cum face mereu, de altfel, ceea ce nu e... toate aceste mișcări dând în vileag la nivel subliminal o profundă nesiguranță, stânjeneală, minciuna, agitație, disconfort și sentiment de inferioritate. Sincer, mă amuză mai nou specimenul ăsta și de aceea am decis să îl toc mărunt, calm, organizat, degajată, cu zâmbetul pe buze, pentru că am cu ce, pentru că văd că iar a uitat cine e șefa lui”, sunt doar câteva dintre cuvintele Oanei, citează click vedete.ro.