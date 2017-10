Pepe nu vrea să audă de Zăvoranca

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o emisiune TV în care a intrat în direct după ce s-a vorbit despre faptul că Oana este încă îndrăgostită de Pepe, artistul a fost foarte tranșant, spunând categoric că nu-l interesează subiectul.„Nu mă interesează acest su-biect. Nu am de ce să mă duc la spital. Nu are nevoie de mine. Oana are un iubit. Are nevoie de doctori și de familie. Oricum, îi doresc să se facă bine. În rest, su-biectul este închis”, a spus fostul soț al Oanei Zăvoranu.