Pepe, îngăduitor cu Zăvo: „Trece printr-o perioadă grea şi nu are aceşti bani”

Pepe, îngăduitor cu Zăvo: „Trece printr-o perioadă grea și nu are acești bani”

Ştire online publicată Joi, 29 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Pepe a dat-o în judecată pe fosta soție la sfârșitul lunii martie 2011 și a solicitat despăgubiri de 10.000 lei pentru declarațiile defăimătoare la adresa sa. În acest an, Oana Zăvoranu a pierdut procesul cu Pepe, fiind obligată la plata despăgubirilor de 10.000 de lei pentru că ex - nevasta l-a numit homosexual și țigan.„Am o hotărâre judecătorească pe care Oana nu o respectă. Nici până în ziua de azi Oana nu mi-a plătit acei bani, adică 10.000 RON. Până acum, nu a intrat niciun ban în cont de la Oana, așa cum e normal. Văd că face declarații pe Facebook, să-i dau eu contul, dacă nu, să-mi deschidă ea unul. Probabil nu-și dă seama care este sentința judecătorească. Trebuie să-mi dea mie banii, pentru că pe mine m-a jignit! Mai departe, donez banii unde vreau. Eu am așteptat, ca un om onest, să se pună în aplicare hotărârea judecătorească și să-și plătească datoria pe care o are. Dacă nu o va face, la un moment dat, o să iau măsuri. O înțeleg acum, că trece printr-o perioadă grea și nu are acești bani”, a declarat Pepe în exclusivitate pentru ziarulring.ro.