Pepe, înconjurat şi pupat de modelele lui Liviu Vârciu

Pepe, înconjurat și pupat de modelele lui Liviu Vârciu

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cu două zile înainte să susțină un concert în clubul bunului său prieten Liviu Vârciu, Pepe a venit să se distreze alături de câțiva colegi în aceeași locație din centrul Capitalei.În timpul petrecerii a avut loc și o prezentare de modă semnată Paula Milea, fost manechin care se află la început de drum în cariera de designer vestimentar. Pepe a urmărit colecția prezentată de fosta iubită a stelistului Mihai Costea, Oana Popa, Raluca Arnăutu, Miss Turism Planet și Intercontinental România, Alina Clapa, Miss Bikini International, Eliza Magureanu, Andreea Bododel, Miss Bamboo, Ileana Roșiu, Cristina Gherghe sau Roxana Dumitru. Imediat după încheierea defilării, artistul a fost reperat și înconjurat de mai multe fete frumoase care fac parte din echipa de "distracție", formată din peste 30 de fete, a clubului amicului său, reunite sub numele de "the special crew girls by La Joya". Nici lui Pepe nu i-a displăcut momentul așa că a rezistat momente bune în fața aparatelor de fotografiat alături de admiratoarele sale care i-au oferit zâmbete și săruturi chiar și câte două odată.