"PEPE are un copil cu o DAMĂ de COMPANIE din CONSTANŢA!"

"PEPE are un copil cu o DAMĂ de COMPANIE din CONSTANȚA!"

Miercuri, 23 Iulie 2014

Oana Zăvoranu a fost prezentă în platoul unei emisiuni de la Kanal D, unde a vorbit, printre altele, și de fostul ei soț, cântărețul Pepe, cel care duminică s-a cununat religios cu Raluca.Vedeta a afirmat că artistul are un copil cu o femeie din Constanța, pe nume Suzi, o damă de companie, încă de pe vremea când erau căsătoriți."Pepe a facut orgii sexuale. Am filmări cu el și le pot arăta oricând. El mă înșela cu diverse femei. Are și un copil cu una Suzi, damă de companie din Constanța. Asta se întâmpla pe vremea în care eram căsătoriți. Eu am fost o cretină și o proastă că l-am crezut tot timpul.Presa scria despre faptul că el mă înșela, dar acasă eram atât de proastă, încât el mă hipnotiza și mă făcea să nu cred nimic. Am pierdut și bani mulți că nu am vrut să îi fac rău imediat după divorț", a declarat Oana Zăvoranu, scrie libertatea.ro.