Pepe, adus cu poliţia la Tribunal

Pepe, adus cu poliția la Tribunal

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pepe, fostul soț al Oanei Zăvoranu, va fi adus de polițiști la următorul termen al procesului în care fosta sa parteneră de viață reclamă că ar fi fost înșelată de vrăjitoarele Vanessa și Melissa cu peste 450.000 de euro.Pentru că până acum, acesta nu a dat curs invitațiilor primite de la instanță, conform unor surse judiciare, magistrații au decis să emită un mandat de aducere pe numele fostului soț al Oanei Zăvoranu, pentru termenul stabilit pentru data de 7 ianuarie, anul viitor.Asta înseamnă că polițiștii îi vor bate la ușă lui Pepe și îl vor însoți pe acesta până la sediul instanței ilfovene.„Trebuia să râd la emisiuni când mie îmi venea să plâng, când eu umblam prin cimitire încolăcită de șerpi, să închiriez mașini să am cu ce merge. M-au pus să fac bani din piatra seacă. M-au smucit de mână și au deschis capacele de la sicriele transparente în care erau cadavrele și m-au pus să bag mâna sub hainele celor morți, spunându-mi că sunt foarte norocoasă pentru că pun mâna pe mumiile acelea. M-au pus să pup acești morți! Simțeam că urlu, că mor, Pepe mă batjocorea pe la emisiuni. Am căzut în genunchi la mormântul tatălui meu! M-am rugat la el să mă ajute să scap. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine și îl întrebam: De ce tati? De ce? Și mi-am dat seama că am greșit”, declara Oana despre Vanessa și Melissa, anul trecut.