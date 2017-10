Pentru Sean Penn, divorţul ar fi fost o greşeală arogantă

Pentru Sean Penn, divorțul ar fi fost o greșeală arogantă

Joi, 18 Iunie 2009

Actorul american s-a retras din două proiecte cinematografice în care era implicat – „The Three Stooges” și thrillerul „Cartel” -, luându-și o vacanță prelungită de la Hollywood, pentru a se putea concentra mai bine asupra vieții de familie. Surse din anturajul celebrului actor american au declarat că absența acestuia de la Hollywood ar putea să se prelungească până la un an de zile. În luna mai, Sean Penn a renunțat la procedura de separare legală de soția lui, actrița Robin Wright Penn. „A fost o greșeală arogantă”, a declarat Sean Penn pentru „New York Daily News”. Aceasta a fost pentru a doua oară când renumitul actor se răzgândește și mai dă o șansă mariajului său. Prima tentativă de separare a cuplului a fost în decembrie 2007, când Sean Penn și Robin Wright Penn au inițiat procedura de divorț, dar, după câteva luni, s-au împăcat și au renunțat la acțiunea depusă în justiție. Cei doi actori au împreună doi copii, în vârstă de 18, respectiv 15 ani. Sean Penn a finalizat de curând două filme: „The Tree of Life”, de Terrence Malick, și thrillerul politic „Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame.