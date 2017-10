Pentru Seal, totul este acum la superlativ

Născut în sărăcie, speriat de boli, luat de lângă familia lui… Seal s-a căsătorit cu supermodelul Victoriei Secret – Heidi Klum, pe când aceasta era însărcinată cu copilul pilotului de Formula 1 Flavio Briatore, relatează „Daily Mail". Cunoscutul cântăreț și compozitor britanic, faimos pentru hituri precum „Crazy" sau „Kiss from a rose", este posesorul unui garaj plin de super-mașini și a vândut peste 15 milioane de albume. La Studioul 4, undeva în vestul mijlociu al Hollywood-ului, se filmează videoclipul celor care au fost porecliți cuplul care nu-și poate ține mâinile acasă – Seal, 44 ani, și Heidi Klum, 34 ani. Și cum să te poți abține, când corpul lui Heidi nu este marcat de nici o urmă a celor trei sarcini purtate în numai patru ani. Ultimul născut are 11 luni. La un moment dat, Heidi îi ia mâinile lui Seal și le pune pe corpul ei spunând: „Cred că așa ar fi mai bine!". De altfel, circulă o glumă pe seama sânilor lui Klum, care a ales să și-i boteze Hans (cel drept) și Franz. Când a văzut-o pentru prima dată în 2003, la gala premiilor GQ de la Londra, cu toate că pe sub rochia neagră se întrezărea burtica, Seal nu s-a putut abține să exclame: „Ce norocos este tipul care se întâlnește cu această fată!". Trei săptămâni mai târziu, la intrarea în hotelul „The Mercer", din New York, a dat nas în nas cu ea. „Încercam să mă dau la o parte din calea ei, dar n-am reușit pentru că transpiram și nu mă simțeam bine deloc", povestește el. Atunci Heidi i-a propus să meargă la o pizza. Nu s-au mai văzut ceva vreme, interval în care burtica lui Heidi a început să crească, iar în mai 2004, când s-a născut Leni, Seal nu s-a simțit deloc stânjenit să crească bebelușul unui alt bărbat.